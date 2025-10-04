Действующий чемпион PFL в легкой весовой категории Усман Нурмагомедов считает, что должен был победить Пола Хьюза с более крупным счетом в ответном поединке.

Усман Нурмагомедов globallookpress.com

«50:45? Я думаю, что счет был 50:44, это всего лишь мое мнение». Первый раунд мог бы закончиться со счетом 10:8 в мою пользу, первый раунд этого заслуживал«

Нурмагомедов выиграл у Хьюза единогласным решением судей со счетом 50:45, по мнению двух судей. Третий выставил оценки 48:47, отдав победу россиянину.

Для Усмана это 20-й выигранный поединок в профессиональной карьере в ММА. На счету россиянина нет ни единого поражения в смешанных единоборствах.