    Юго ЭкитикеЭкитике блистает, Шешко в тени: оценки старта новичков атаки АПЛ
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Морокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
    Все новости спорта

    Эрнандес: Дю Плесси просто облажался в бою с Чимаевым

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Дрикус Дю Плесси
    Топовый средневес UFC Энтони Эрнандес раскритиковал экс-чемпиона дивизиона Дрикуса Дю Плесси за его план на бой с Хамзатом Чимаевым.

    Дрикус Дю Плесси
    Дрикус Дю Плесси

    «Я был удивлен, пока не начал досконально смотреть, что делает Дрикус. Он вел себя, как большой взрывной силач, полагаясь лишь на физику. Это не работает против хороших борцов, они могут уклониться от такого. Так что Дю Плесси просто облажался, а Чимаев проделал отличную работу, оказывая на него давление, не давая ему подняться, и я хочу сказать, что со стороны Хазмата это был очень высокий уровень»

    Бой Чимаева и Дю Плесси состоялся на турнире UFC 317. Хамзат одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом в среднем дивизионе.

