Эрнандес: Дю Плесси просто облажался в бою с Чимаевым

Топовый средневес UFC раскритиковал экс-чемпиона дивизионаза его план на бой с

«Я был удивлен, пока не начал досконально смотреть, что делает Дрикус. Он вел себя, как большой взрывной силач, полагаясь лишь на физику. Это не работает против хороших борцов, они могут уклониться от такого. Так что Дю Плесси просто облажался, а Чимаев проделал отличную работу, оказывая на него давление, не давая ему подняться, и я хочу сказать, что со стороны Хазмата это был очень высокий уровень»

Бой Чимаева и Дю Плесси состоялся на турнире UFC 317. Хамзат одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом в среднем дивизионе.