ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руни БардагжиШведский Рафинья. Зачем «Барселоне» дерзкий вундеркинд Руни Бардагжи
    Все новости спорта

    Бой Диего Лопеса и Джина Силвы возглавит турнир UFC Noche в сентябре

    Бои ММА UFC Диего Лопес Александр Волкановски
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулегком весе Диего Лопес проведет очередной поединок в промоушене против соотечественника из Бразилии Джином Силвой.

    Диего Лопес (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Лопес (справа)

    Встреча состоится на турнире Noche UFC в Сан-Антонио 13 сентября и станет главным событием вечера. Лопес на сегодняшний день располагается на третьей строчке в рейтинге дивизиона до 66 кг.

    Ранее он проиграл единогласным решением в битве за вакантный титул Александру Волкановски. Силва в UFC еще не потерпел ни единого поражения за 5 боев.

    В предыдущей встрече он одолел сабмишном во втором раунде Брайса Митчелла. До этого нокаутировал менее, чем за 5 минут Мелсика Багдасаряна. Сейчас Джин идет11-м в рейтинге полулегкого веса.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундцы забьют и… пропустят?!
  • «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Английская молодёжка одолеет голландцев
  • Англия (U21) — Нидерланды (U21). Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Молодые немцы проследуют в финал
  • Германия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Пегула — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меджедович — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Диалло — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Томич — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры