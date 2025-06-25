Бой Диего Лопеса и Джина Силвы возглавит турнир UFC Noche в сентябре

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулегком весепроведет очередной поединок в промоушене против соотечественника из Бразилии

Встреча состоится на турнире Noche UFC в Сан-Антонио 13 сентября и станет главным событием вечера. Лопес на сегодняшний день располагается на третьей строчке в рейтинге дивизиона до 66 кг.

Ранее он проиграл единогласным решением в битве за вакантный титул Александру Волкановски. Силва в UFC еще не потерпел ни единого поражения за 5 боев.

В предыдущей встрече он одолел сабмишном во втором раунде Брайса Митчелла. До этого нокаутировал менее, чем за 5 минут Мелсика Багдасаряна. Сейчас Джин идет11-м в рейтинге полулегкого веса.