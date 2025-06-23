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    Юсуф Раисов в ближайшие дни может подписать контракт с UFC

    Бои ММА UFC ACA Сборная России
    Топовый боец российской лиги АСА Юсуф Раисов сообщил, что в ближайшие дни может подписать контракт с UFC. В последние месяцы он активно вел переговоры с Хантером Кэмпбеллом и Даной Уайтом.

    Юсуф Раисов
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    Юсуф Раисов

    Свой предыдущий поединок Раисов провел в феврале в АСА на турнире в Краснодаре. Тогда он одолел нокаутом в первом раунде бывшего претендента на титул в легком весе Артема Резникова.

    Сейчас Юсуф идет на серии из трех выигранных поединков кряду. В последний раз он уступал техническим нокаутом Эдуарду Вартаняну 3 года назад.

    Всего в активе чеченского бойца 22 выигранных поединка и 3 поражения в смешанных единоборствах. На момент ухода из АСА Раисов занимал третью строчку в рейтинге легкого дивизиона.

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