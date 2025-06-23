Юсуф Раисов в ближайшие дни может подписать контракт с UFC

Топовый боец российской лиги АСАсообщил, что в ближайшие дни может подписать контракт с UFC. В последние месяцы он активно вел переговоры с

Свой предыдущий поединок Раисов провел в феврале в АСА на турнире в Краснодаре. Тогда он одолел нокаутом в первом раунде бывшего претендента на титул в легком весе Артема Резникова.

Сейчас Юсуф идет на серии из трех выигранных поединков кряду. В последний раз он уступал техническим нокаутом Эдуарду Вартаняну 3 года назад.

Всего в активе чеченского бойца 22 выигранных поединка и 3 поражения в смешанных единоборствах. На момент ухода из АСА Раисов занимал третью строчку в рейтинге легкого дивизиона.