Усик может подраться с Джейком Полом по ММА после реванша с Дюбуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу планирует дебютировать в ММА в бою спосле реванша с, запланированном на 19 июля.

Об этом сообщил глава промоутерской компании MVP Накис Бидариан. По его словам, первая часть переговоров между Усиком и Джейком Полом прошла успешно.

«Джейк достаточно безумен, чтобы сделать это наверняка, и команда Усика, похоже, очень заинтересована в таком поединке. Так что дело только за подходящим моментом, и я думаю, что в конце концов этот бой обязательно состоится»

Усик в свой карьере еще не потерпел ни единого поражения. В прошлом году он дважды победил по очкам Тайсона Фьюри. Также украинец нокаутировал Дюбуа в их первом бою летом 2023 года.