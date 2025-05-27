Дариуш: Бой Оливейры с Топурией будет близким, Чарльз опасен для боксеров

Топовый боец легкого дивизиона UFCсчитает, что убудут проблемы в поединке с

«Я думаю, что бой будет конкурентнее, чем думают люди. Чарльз силен. У него крепкий подбородок, он хорошо владеет джиу-джитсу, у него отличный удар. Ударная техника Чарльза, опасна против хороших боксеров.

То, как он выбрасывает ноги, как он работает в клинче, — все это может замедлить Илию. Хороший боксер будет опускаться ниже, чтобы сделать ложный выпад или финт, чтобы зайти с внутренней стороны, а в такие моменты Чарльз просто поднимет колено и нанесет удар.

Я думаю, что бой будет очень напряженным. Чарльз всегда опасен», — заявил Дариуш.