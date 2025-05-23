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    Уиттакер призвал UFC лишить Джонса чемпионства

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Джон Джонс Сирил Ган Том Аспиналл
    Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер считает, что промоушен должен лишить Джона Джонса пояса в тяжелом дивизионе и передать его Тому Аспиналлу, обладателю временного титула.

    Роберт Уиттакер
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    Роберт Уиттакер

    «Я устал ждать их боя. Все это похоже на ожидание выхода игры Elder Scrolls 6, которой до сих пор нет, и теперь просто нужно играть во что-то другое. Я не знаю, как Джонс до сих пор удерживает титул.

    Я помню, как много лет назад, когда мы только начали говорить об этом, я сказал, что никто не лишит Джонса титула. Никто не имеет право так с ним поступить. Но сейчас Джон, наверное, просто шутит над всеми нами. Я с нетерпением жду встречи Аспиналла с Ганом за пояс.

    Мне любопытно посмотреть, как сложится этот бой. Станет ли он похож на поединок по кикбоксингу, или Аспиналл проведет тейкдаун и переведет бой в неудобное для Сирила положение. Потому что Аспиналл очень хорош в партере. И я уже жду этого боя», — заявил Уиттакер.

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