Ринат Фахретдинов может подраться летом с Кевином Холлэндом

Российский боец смешанных единоборствв своих соцсетях принял вызов, обратившегося ко всем полусредневесам UFC с предложением подраться летом.

«Я готов подраться с тобой, давай встретимся в Абу-Даби», — написал россиянин.

Холлэнд в июне проведет поединок против 15-го номера рейтинга Висенте Люке. После него в течение 3-4 месяцев американец хочет подраться дважды.

Свой последний бой он выиграл единогласным решением судей у Гуннара Нельсона, а до этого потерпел 2 досрочных поражения подряд в рамках среднего дивизиона.

Фахретдинов ранее выиграл раздельным решением судей у Никласа Далби в предыдущей встрече.