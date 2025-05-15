Деррик Льюис и Таллисон Тейшейра проведут поединок в июле

Бывший претендент на титул UFC в тяжелой весовой категориипроведет очередной поединок в промоушене против

Их противостояние пополнило кард турнира UFC Fight Night 257, который состоится 12 июля. Льюис подходит к этой встрече в статусе девятого номера рейтинга тяжелого веса.

В последнем поединке «Черный зверь» победил техническим нокаутом в третьем раунде Родриго Насименто. До этого уступил по очкам Жаилтону Алмейде.

Тейшейра располагается на 14-й позиции в рейтинге весовой категории до 120 кг. Ранее Таллисон провел в лиге только один поединок, где менее, чем за полминуты нокаутировал Джастина Тафу.