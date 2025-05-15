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    Деррик Льюис и Таллисон Тейшейра проведут поединок в июле

    Бои ММА UFC Жаилтон Алмейда Деррик Льюис
    Бывший претендент на титул UFC в тяжелой весовой категории Деррик Льюис проведет очередной поединок в промоушене против Таллисона Тейшейры.

    Деррик Льюис
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    Деррик Льюис

    Их противостояние пополнило кард турнира UFC Fight Night 257, который состоится 12 июля. Льюис подходит к этой встрече в статусе девятого номера рейтинга тяжелого веса.

    В последнем поединке «Черный зверь» победил техническим нокаутом в третьем раунде Родриго Насименто. До этого уступил по очкам Жаилтону Алмейде.

    Тейшейра располагается на 14-й позиции в рейтинге весовой категории до 120 кг. Ранее Таллисон провел в лиге только один поединок, где менее, чем за полминуты нокаутировал Джастина Тафу.

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