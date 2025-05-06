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    Энтони Джошуа получил травму и вернется на ринг только к концу года

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа сообщил, что не сможет выйти на ринг в ближайшее время из-за травмы локтя.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Я пытаюсь привести свое тело в порядок. Мне нужно сделать небольшую операцию на локте. Операция состоится в этом месяце. Я пока что уточняю все детали. Из-за этого я не смогу ходить в спортзал от шести до восьми недель, а потом, когда я восстановлюсь, сразу вернусь к тренировкам»

    Изначально Джошуа планировал провести в 2025-м два поединка. Однако из-за травмы он сможет подраться только один раз ближе к концу года. Вероятным соперником Энтони станет Тайсон Фьюри, недавно объявивший о своем желании возобновить карьеру.

    Сам Джошуа в последний раз дрался в сентябре 2024 года и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде Даниэлю Дюбуа.

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