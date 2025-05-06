Энтони Джошуа получил травму и вернется на ринг только к концу года

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям сообщил , что не сможет выйти на ринг в ближайшее время из-за травмы локтя.

«Я пытаюсь привести свое тело в порядок. Мне нужно сделать небольшую операцию на локте. Операция состоится в этом месяце. Я пока что уточняю все детали. Из-за этого я не смогу ходить в спортзал от шести до восьми недель, а потом, когда я восстановлюсь, сразу вернусь к тренировкам»

Изначально Джошуа планировал провести в 2025-м два поединка. Однако из-за травмы он сможет подраться только один раз ближе к концу года. Вероятным соперником Энтони станет Тайсон Фьюри, недавно объявивший о своем желании возобновить карьеру.

Сам Джошуа в последний раз дрался в сентябре 2024 года и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде Даниэлю Дюбуа.