Порье о последнем бое: Изначально просил третий поединок с Гейджи

Именитый легковес UFC рассказал , с кем хотел изначально провести свой последний бой в карьере, и это не

«Изначально просил третий поединок с Гейджи. Я просил Хантера Кэмпбелла и президента UFC о Гейджи, потому что у нас счет 1-1, и я хотел завершить эту трилогию. По какой-то причине они очень хотели другой бой, поэтому я сказал: хорошо, это тоже круто. Я уважаю парня, с которым дрался в прошлый раз. Я не знаю, как в UFC пришли к этому решению. Но я очень уважаю Макса Холлоуэя, так что для меня этот бой имеет смысл»

Бой Холлоуэя и Порье состоится на турнире UFC 318. Ранее они уже дважды дрались друг с другом. Обе предыдущих встречи выиграл Дастин.