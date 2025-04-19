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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»«Локомотив» — «Пари НН». Онлайн
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    Адесанья планирует провести реванш со Стриклендом

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Исраэль Адесанья Нассурдин Имавов Дрикус Дю Плесси
    Бывший чемпион среднего дивизиона UFC Исраэль Адесанья рассчитывает в следующем поединке подраться против Шона Стрикленда.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Иззи» сейчас занимает четвертую позицию в рейтинге категории до 84 кг. В предыдущем поединке новозеландец потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Нассурдина Имавова.

    До этого также проиграл дважды кряду. Он уступил Дрикусу Дю Плесси удушающим приемом в четвертом раунде в битве за титул чемпиона. А в сентябре 2023 года проиграл единогласным решением Шону Стрикленду в их первом бою.

    Тогда американец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Стрикленд в последний раз выходил в октагон зимой этого года. В реванше «Тарзан» потерпел поражение по очкам от Дрикуса Дю Плесси.

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