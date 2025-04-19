Адесанья планирует провести реванш со Стриклендом

Бывший чемпион среднего дивизиона UFCрассчитывает в следующем поединке подраться против

«Иззи» сейчас занимает четвертую позицию в рейтинге категории до 84 кг. В предыдущем поединке новозеландец потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Нассурдина Имавова.

До этого также проиграл дважды кряду. Он уступил Дрикусу Дю Плесси удушающим приемом в четвертом раунде в битве за титул чемпиона. А в сентябре 2023 года проиграл единогласным решением Шону Стрикленду в их первом бою.

Тогда американец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Стрикленд в последний раз выходил в октагон зимой этого года. В реванше «Тарзан» потерпел поражение по очкам от Дрикуса Дю Плесси.