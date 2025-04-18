Топурия: Гейджи не умеет бороться, Пимблетт без труда его победит

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе считает , что унет шансов в бою с

«Я бы поставил Джастина Гейджи на бой против Пэдди Пимблетта, а себя против Ислама. Как только я пройду его, я получу титул, и вы поставите меня против Пэдди. Я думаю, что он победит Гейджи без труда. Джастин не умеет бороться, а Пэдди умеет»

Гейджи сейчас занимает третью строчку в рейтинге легкого дивизиона. В последнем поединке он одолел в реванше по очкам Рафаэля Физиева. У «Хайлайта» 3 победы и одно поражение за последние 5 боев.

Пимблетт располагается на восьмой позиции в ростере легковесов. Ранее Пэдди победил техническим нокаутом Майкла Чендлера на турнире UFC 314.