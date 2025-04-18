ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Акрон»25-й тур РПЛ. Юран сомневается в успехе «Спартака» в Самаре, Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями»
    Все новости спорта

    Топурия: Гейджи не умеет бороться, Пимблетт без труда его победит

    Бои ММА UFC Ислам Махачев Джастин Гейджи Майкл Чендлер Рафаэль Физиев Илия Топурия Пэдди Пимблетт
    Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Илия Топурия считает, что у Джастина Гейджи нет шансов в бою с Пэдди Пимблеттом.

    Джастин Гейджи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джастин Гейджи

    «Я бы поставил Джастина Гейджи на бой против Пэдди Пимблетта, а себя против Ислама. Как только я пройду его, я получу титул, и вы поставите меня против Пэдди. Я думаю, что он победит Гейджи без труда. Джастин не умеет бороться, а Пэдди умеет»

    Гейджи сейчас занимает третью строчку в рейтинге легкого дивизиона. В последнем поединке он одолел в реванше по очкам Рафаэля Физиева. У «Хайлайта» 3 победы и одно поражение за последние 5 боев.

    Пимблетт располагается на восьмой позиции в ростере легковесов. Ранее Пэдди победил техническим нокаутом Майкла Чендлера на турнире UFC 314.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Второй домашний матч «Ак Барс» проведет эффективнее
  • «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Еще один матч серии обеспечит высокую результативность
  • «Динамо» Минск — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Поднимется ли «Порту» в топ-3?
  • «Порту» — «Фамаликан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Порту — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры