Хилл, Раунтри и Физиев выступят 21 июня на турнире в Азербайджане

21 июня состоится первый в истории турнир UFC в Азербайджане, где выступят сразу 3 топовых бойца. Возглавит ивент противостояние в полутяжелом весе между

Оба сейчас располагаются на четвертой и седьмой позициях в рейтинге, а также проиграли свои предыдущие поединки. Хилл идет на серии из двух поражений.

В начале 2025-го он уступил досрочно Иржи Прохазке, а до этого был нокаутирован в прошлому году Алексом Перейрой, как и Халил Раунтри.

Также свой очередной бой проведет Рафаэль Физиев, представитель топ-15 легкого дивизиона. Однако пока что имя соперника «Атамана» не раскрыто. Напомним, что Рафаэль проиграл 3 последних поединка в UFC.