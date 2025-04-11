Руффи согласен быть запасным в бою Чендлера и Пимблетта

Восходящая звезда легкого веса вызвался быть запасным в поединкена UFC 314.

«Без сомнения, я буду там. Я поеду туда, я буду на боях в Майами. Одна из причин, по которой я приехал сюда, чтобы поддержать своих товарищей по команде. Но есть и другая причина: я готов к бою. Если Пимблетт или Чендлер снимутся с поединка или что-то случится, и они не смогут драться, я буду здесь, я готов, чтобы занять их место»

Руффи идет в UFC на серии из трех выигранных поединков. В предыдущей встрече бразилец одолел нокаутом в первом раунде Бобби Грина.

На грядущем турнире UFC 314 выступит одноклубник Маурисио Джин Силва, который в основном карде подерется с Брайсом Митчеллом. Бой Пимблетта и Чендлера пройдет в рамках со-главного события в легком весе.