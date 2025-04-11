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    Порье проведет последний бой в карьере с Холлоуэем на UFC 318

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Дастин Порье
    Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй проведет очередной поединок в промоушене с Дастином Порье в рамках категории до 70 кг.

    Макс Холлоуэй
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    Макс Холлоуэй

    Их третья встреча состоится на турнире UFC 318 19 июля. На кону боя будет стоять пояс BMF, принадлежащий Максу. «Благословенный» подходит к этому противостоянию после поражения нокаутом от Илии Топурии.

    Ранее он финишировал в пятом раунде Джастина Гейджи. Порье в последний раз выступал в июне прошлого года. Тогда он уступил удушающим приемом в пятом раунде Исламу Махачеву.

    Напомним, что два предыдущих поединка Дастин выиграл у Холлоуэя. Первый бой завершился в его пользу удушающим приемом, а во втором «Бриллиант» победил единогласным решением.

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