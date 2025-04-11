Порье проведет последний бой в карьере с Холлоуэем на UFC 318

Бывший чемпион UFC в полулегком весепроведет очередной поединок в промоушене св рамках категории до 70 кг.

Их третья встреча состоится на турнире UFC 318 19 июля. На кону боя будет стоять пояс BMF, принадлежащий Максу. «Благословенный» подходит к этому противостоянию после поражения нокаутом от Илии Топурии.

Ранее он финишировал в пятом раунде Джастина Гейджи. Порье в последний раз выступал в июне прошлого года. Тогда он уступил удушающим приемом в пятом раунде Исламу Махачеву.

Напомним, что два предыдущих поединка Дастин выиграл у Холлоуэя. Первый бой завершился в его пользу удушающим приемом, а во втором «Бриллиант» победил единогласным решением.