Долидзе: Уиттакер нашел так много оправданий, чтобы не драться со мной

Топовый боец среднего дивизиона UFC раскритиковал бывшего чемпиона их весовой категорииза отказ от поединка с ним.

«Я пытаюсь сразиться с парнем из первой пятерки. Все, что говорит Роберт, это забавно. Это все очень по-детски. Он недавно проиграл Хамзату Чимаеву, легко сдался и не проявил бойцовских качеств. Я не могу воспринимать его слова всерьез. Если не хочешь драться со мной, так и скажи. Я знаю, Уиттакер не хочет драться, но находит так много оправданий этому. Просто успокойся, парень, и делай, что хочешь. Если он не хочешь боя, нет проблем»

Долидзе сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге среднего веса UFC. В последнем своем поединке Роман одолел единогласным решением судей Марвина Веттори.