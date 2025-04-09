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    Долидзе: Уиттакер нашел так много оправданий, чтобы не драться со мной

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер Марвин Веттори
    Топовый боец среднего дивизиона UFC Роман Долидзе раскритиковал бывшего чемпиона их весовой категории Роберта Уиттакера за отказ от поединка с ним.

    Роман Долидзе (справа)
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    Роман Долидзе (справа)

    «Я пытаюсь сразиться с парнем из первой пятерки. Все, что говорит Роберт, это забавно. Это все очень по-детски. Он недавно проиграл Хамзату Чимаеву, легко сдался и не проявил бойцовских качеств. Я не могу воспринимать его слова всерьез. Если не хочешь драться со мной, так и скажи. Я знаю, Уиттакер не хочет драться, но находит так много оправданий этому. Просто успокойся, парень, и делай, что хочешь. Если он не хочешь боя, нет проблем»

    Долидзе сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге среднего веса UFC. В последнем своем поединке Роман одолел единогласным решением судей Марвина Веттори.

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