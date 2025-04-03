Патрисио Фрейре согласен на поединок с Жозе Альдо

Бывший чемпион Bellator в двух весовых категориях готов подраться против соотечественника из Бразилии, если ему поступит такое предложение от UFC.

«У меня нет желания драться с Альдо, ничего подобного, но, если UFC сделает такое предложение, я буду рад его принять. Что касается Жозе, все уверены, что он лучший полулегковес всех времен. Но некоторые люди, разбирающиеся в боях, говорят, что я тоже он мог бы побороться за звание величайшего. В любом случае, я думаю, что лучший способ выяснить это — наш очный бой. Победитель оставил бы после себя большой след. У меня нет желания драться с Альдо, но это был бы хороший бой»

Зимой 2025 года Фрейре подписал контракт с UFC. На следующей неделе Патрисио дебютирует на 314-м номерном турнире в поединке с Яиром Родригезом. У Альдо назначен бой в легчайшем весе с Айманом Захаби.