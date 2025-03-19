Джон Джонс подерется с Томом Аспиналлом не раньше ноября

Как сообщил журналист, действующий чемпион UFC в тяжелом весетребует 6 месяцев на подготовку сс момента подписания контракта и выступит не раньше ноября.

Ранее Дана Уайт заявлял, что их противостояние, с высокой долей вероятности, состоится летом. Однако UFC так и не удалось договориться с Джонсом.

Также есть некоторые разногласия и в финансовом вопросе. За бой с Аспиналлом Джонс запросил 30 миллионов долларов, что может стать самым большим гонораром в истории промоушена.

Напомним, что Джон взял пояс чемпиона в тяжелом весе в марте 2023-го. Тогда он победил сабмишном в первом раунде Сирила Гана, после чего нокаутировал Стипе Миочича в конце прошлого года.