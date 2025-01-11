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    Футболист Самедов дал прогноз на бой Махачева и Царукяна

    Бои ММА UFC Сборная России Арман Царукян Ислам Махачев Дастин Порье
    Экс-футболист сборной России Александр Самедов рассказал, как закончится титульный бой в UFC с участием Ислама Махачева и Армана Царукяна.

    Арман Царукян
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    Арман Царукян

    «Махачев для меня фаворит в этом поединке. Однако бой будет не легкий, у него серьезный соперник. Думаю, 55 на 45 в пользу Махачева. Это будет конкурентный бой, который закончится решением судей»

    Ислам Махачев действующий чемпион UFC в легком весе. Ранее он одержал в промоушене 14 поединков кряду. В последнем бою дагестанец выиграл удушающим приемом в пятом раунде у Дастина Порье.

    Арман Царукян занимает первую строчку в рейтинге легкого веса. Его поединок против Махачева за пояс чемпиона пройдет 19 января на турнире UFC 311.

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