Футболист Самедов дал прогноз на бой Махачева и Царукяна

Экс-футболист сборной России рассказал , как закончится титульный бой в UFC с участием

«Махачев для меня фаворит в этом поединке. Однако бой будет не легкий, у него серьезный соперник. Думаю, 55 на 45 в пользу Махачева. Это будет конкурентный бой, который закончится решением судей»

Ислам Махачев действующий чемпион UFC в легком весе. Ранее он одержал в промоушене 14 поединков кряду. В последнем бою дагестанец выиграл удушающим приемом в пятом раунде у Дастина Порье.

Арман Царукян занимает первую строчку в рейтинге легкого веса. Его поединок против Махачева за пояс чемпиона пройдет 19 января на турнире UFC 311.