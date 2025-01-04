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    Дариуш дал совет Царукяну, как победить Махачева

    Бои ММА UFC Сборная России Бенэил Дариуш Арман Царукян Ислам Махачев
    Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш не уверен, что Арман Царукян сможет одолеть Ислама Махачева в борьбе, но советует ему оказывать давление на чемпиона именно в стойке.

    Бенеил Дариуш
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    Бенеил Дариуш

    «Арман должен отвечать на финты Ислама. Он делает много финтов, и, если вы не будете отвечать на них, Махачев сможет оттеснить вас и оказывать на вас давление. Если не сможете отвечать на них, то вам придется нелегко. Но если реагировать на них, то сможете увидеть его реакцию, понять, чего он хочет.

    В конечном счете, чтобы победить Махачева, нужно быть очень разносторонним бойцом, и я бы сказал, что надо и специализироваться на ударах, и на борьбе. Ислам специализируется на борьбе. Это уравняет шансы»

    Махачев и Царукян подерутся за титул в легком весе на турнире UFC 311. Ислам подходит к этому поединку после победы над Дастином Порье сабмишном.

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