Дариуш дал совет Царукяну, как победить Махачева

Топовый легковес UFCне уверен, чтосможет одолетьв борьбе, но советует ему оказывать давление на чемпиона именно в стойке.

«Арман должен отвечать на финты Ислама. Он делает много финтов, и, если вы не будете отвечать на них, Махачев сможет оттеснить вас и оказывать на вас давление. Если не сможете отвечать на них, то вам придется нелегко. Но если реагировать на них, то сможете увидеть его реакцию, понять, чего он хочет.

В конечном счете, чтобы победить Махачева, нужно быть очень разносторонним бойцом, и я бы сказал, что надо и специализироваться на ударах, и на борьбе. Ислам специализируется на борьбе. Это уравняет шансы»

Махачев и Царукян подерутся за титул в легком весе на турнире UFC 311. Ислам подходит к этому поединку после победы над Дастином Порье сабмишном.