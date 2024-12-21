Дю Плесси получил награду от ESPN за лучший сабмишн года

Авторитетный американский спортивный портал ESPN выбрал действующего чемпиона UFC в среднем весепобедителем в номинации «сабмишн года».

В августе на 305-м номерном турнире южноафриканец одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде над Исраэлем Адесаньей.

Отметим, что Дрикус проигрывал поединок по судейским карточкам, но в четвертом раунде он потряс соперника в стойке, вышел ему за спину, провел удачный тейкдаун и закрыл гильотину на шее соперника.

Южноафриканец идет на серии из восьми выигранных боев кряду в UFC. В феврале 2025 года он проведет вторую защиту титула против бывшего чемпиона среднего веса Шона Стрикленда.