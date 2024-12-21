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    Дю Плесси получил награду от ESPN за лучший сабмишн года

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Исраэль Адесанья Дрикус Дю Плесси
    Авторитетный американский спортивный портал ESPN выбрал действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси победителем в номинации «сабмишн года».

    Дрикус Дю Плесси
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    Дрикус Дю Плесси

    В августе на 305-м номерном турнире южноафриканец одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде над Исраэлем Адесаньей.

    Отметим, что Дрикус проигрывал поединок по судейским карточкам, но в четвертом раунде он потряс соперника в стойке, вышел ему за спину, провел удачный тейкдаун и закрыл гильотину на шее соперника.

    Южноафриканец идет на серии из восьми выигранных боев кряду в UFC. В феврале 2025 года он проведет вторую защиту титула против бывшего чемпиона среднего веса Шона Стрикленда.

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