ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковЗасияли на небосклоне. Топ-5 открытий первой половины РПЛ
    Все новости спорта

    Ковингтон: В Джонсе нет ничего, что заслуживало бы уважения

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Джон Джонс Хоакин Бакли
    Колби Ковингтон ответил Джону Джонсу на насмешки из-за поражения на UFC в Тампе от Хоакина Бакли техническим нокаутом.

    Колби Ковингтон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Колби Ковингтон

    «Конечно, он говорит обо мне. Он хотел бы выглядеть как я, быть таким же красивым и пользоваться таким же уважением. У него нет уважения. Он потерял все свое уважение, когда начал употреблять запрещенные вещества и поднимать руку на женщин.

    В Джоне нет ничего, что заслуживало бы уважения. Он всю свою карьеру обманывал свою жену, он обманывал с налогами, так что он ужасный человек. Конечно, он говорил о святом и о таком законопослушном гражданине, как я, о том, кто выступает за закон и порядок. Но Джон Джонс никто»

    После поражения от Бакли Ковингтон заявил, что не готовился к бою, а помогал Дональду Трампу в преддверии выборов президента в США, за что Джон Джонс высмеял его в соцсетях.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «РБ Лейпциг» готов удивить фаворита
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Милан» разгромит «желто-синих»?
  • «Верона» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Салават Юлаев» добьется успеха в Магнитогорске?
  • «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  3.80
  • Прогноз на матч Бернли — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры