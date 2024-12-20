Ковингтон: В Джонсе нет ничего, что заслуживало бы уважения

на насмешки из-за поражения на UFC в Тампе оттехническим нокаутом.

«Конечно, он говорит обо мне. Он хотел бы выглядеть как я, быть таким же красивым и пользоваться таким же уважением. У него нет уважения. Он потерял все свое уважение, когда начал употреблять запрещенные вещества и поднимать руку на женщин.

В Джоне нет ничего, что заслуживало бы уважения. Он всю свою карьеру обманывал свою жену, он обманывал с налогами, так что он ужасный человек. Конечно, он говорил о святом и о таком законопослушном гражданине, как я, о том, кто выступает за закон и порядок. Но Джон Джонс никто»

После поражения от Бакли Ковингтон заявил, что не готовился к бою, а помогал Дональду Трампу в преддверии выборов президента в США, за что Джон Джонс высмеял его в соцсетях.