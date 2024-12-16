ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Амад ДиаллоРождение звезды. Диалло вдохновил «Манчестер Юнайтед» на камбэк в дерби, ошеломив «Сити»
    Все новости спорта

    Кори Андерсон сообщил об отмене трилогии с Вадимом Немковым

    Бои ММА Bellator PFL Сборная России Вадим Немков
    Чемпион Bellator в полутяжелом весе Кори Андерсон утверждает, что его бой в рамках трилогии против Вадима Немкова не состоится из-за отказа россиянина.

    Вадим Немков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вадим Немков

    «Срочное объявление, ребята, трилогия не состоится. Сегодня утром я проснулся и увидел сообщение от PFL и Bellator: Вадим отказывается драться с вами. Дословно сказали: Вы слишком сильный соперник для него. Немков говорит, но он хочет остаться в карде и драться с более слабым соперником. Я не мог это выдумать. Вадим, ты называешь себя лучшим бойцом в организации в своем весе, но боишься драться с тем, с кем уже дрался дважды»

    Бой Немкова и Андерсона был предварительно анонсирован на 25 января. Ранее они уже дважды дрались друг с другом. Первый поединок признали несостоявшимся, а во втором россиянин выиграл по очкам.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Лацио» и «Интер» выявить сильнейшего?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Сможет ли «Борнмут» продлить свою победную серию?
  • «Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Голевой обмен заказывали?!
  • «Карабах» — «Сумгаит». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры