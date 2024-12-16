Кори Андерсон сообщил об отмене трилогии с Вадимом Немковым

Чемпион Bellator в полутяжелом весе утверждает , что его бой в рамках трилогии противне состоится из-за отказа россиянина.

«Срочное объявление, ребята, трилогия не состоится. Сегодня утром я проснулся и увидел сообщение от PFL и Bellator: Вадим отказывается драться с вами. Дословно сказали: Вы слишком сильный соперник для него. Немков говорит, но он хочет остаться в карде и драться с более слабым соперником. Я не мог это выдумать. Вадим, ты называешь себя лучшим бойцом в организации в своем весе, но боишься драться с тем, с кем уже дрался дважды»

Бой Немкова и Андерсона был предварительно анонсирован на 25 января. Ранее они уже дважды дрались друг с другом. Первый поединок признали несостоявшимся, а во втором россиянин выиграл по очкам.