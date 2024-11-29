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    Комментатор UFC назвал Пантожу самым недооцененным чемпионом

    Бои ММА UFC Алешандре Пантожа
    Спортивный комментатор UFC Джон Аник считает, что действующий чемпион наилегчайшего веса Александре Пантожа не получает должного внимания в лиге, назвав его самым недооцененным бойцом.

    Александре Пантожа
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    Александре Пантожа

    «Как вы можете не включить в рейтинг Р4Р этого парня? Если подумать обо всех боях, в которых он участвовал, то по-настоящему он никогда не проигрывал и никогда не был близок к поражению.

    В этом человеке есть много такого, что впечатляет. Мировоззрение, тренерские способности. Способность дойти до того состояния, в котором люди вроде меня не могут дойти, как в спорте, так и в чем-то другом.

    Способность выкладываться по полной, когда у тебя нет хорошего кардио. Я думаю, что именно это отличает его от других. Да, конечно, у Пантожи есть все навыки.

    У него есть умение завершать атаки, но я просто думаю, что именно психологическая устойчивость, которая позволяет ему дойти до того состояния, когда, возможно, его подводит тело, отличает его от других», — добавил Аник.

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