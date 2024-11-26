Леон Эдвардс: Моя цель вернуть пояс UFC к концу 2025 года

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе планирует вернуть себе пояс к концу следующего года.

«Моя цель сейчас — вернуть себе пояс. Я бы хотел стать чемпионом к концу следующего года, примерно в это же время в следующем году, так что я просто делаю шаги в этом направлении.

Я не проигрывал в боях уже лет девять. К этому ощущению снова нужно привыкнуть, но я чувствую, что ненавижу проигрывать больше, чем люблю побеждать.

Сейчас мало что можно сделать, знаете ли, просто отпустите это и забудьте. Для меня важнее то, что будет дальше, и то, как вернуться туда, куда ты хочешь попасть. Моя цель — стать двукратным чемпионом UFC»

На турнире UFC 304 в июле Леон Эдвардс проиграл Белалу Мухаммаду единогласным решением и лишился чемпионского титула, уступив впервые за 12 боев.