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    Леон Эдвардс: Моя цель вернуть пояс UFC к концу 2025 года

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Белал Мухаммад
    Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс планирует вернуть себе пояс к концу следующего года.

    Леон Эдвардс
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    Леон Эдвардс

    «Моя цель сейчас — вернуть себе пояс. Я бы хотел стать чемпионом к концу следующего года, примерно в это же время в следующем году, так что я просто делаю шаги в этом направлении.

    Я не проигрывал в боях уже лет девять. К этому ощущению снова нужно привыкнуть, но я чувствую, что ненавижу проигрывать больше, чем люблю побеждать.

    Сейчас мало что можно сделать, знаете ли, просто отпустите это и забудьте. Для меня важнее то, что будет дальше, и то, как вернуться туда, куда ты хочешь попасть. Моя цель — стать двукратным чемпионом UFC»

    На турнире UFC 304 в июле Леон Эдвардс проиграл Белалу Мухаммаду единогласным решением и лишился чемпионского титула, уступив впервые за 12 боев.

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