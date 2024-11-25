Экс-соперник Чендлера: Майкл выглядел ужасно, Оливейра разобрал его

Боец Bellator, бывший соперник раскритиковал Майкла за прошедший бой сна турнире UFC 309.

«В своем последнем бою он выглядел ужасно. Я не мог в это поверить. Я думаю, что Чендлер выглядел, как неудачник. Он постоянно падал. Он размахивал правой рукой, как будто бросал бейсбольный мяч. Я не был впечатлен его выступлением. Его выкрики были какими-то нелепыми.

Мне не нравится этот парень. Я думаю, что Чендлер — мошенник. Мне кажется, что он боксирует нечестно. Мне просто не нравится этот парень. Было забавно наблюдать, как Оливейра разобрал его на части. Мне это понравилось»

17 ноября Оливейра одержал победу над Чендлером единогласным решением судей в реванше. Их первый бой в 2021 году закончился досрочной победой для Чарльза.