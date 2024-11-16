Дрейк проиграл 355 тысяч долларов, поставив на победу Тайсона против Пола

Звездный американский рэпер, известный также своими громкими ставками на спортивные события, сообщил, что потерял 355 тысяч долларов на поединке

Музыкант накануне боксерского турнира в Арлингтоне в США поставил всю сумму на победу 58-летнего Майка, который в итоге потерпел поражение единогласным решением судей.

Для Тайсона это был первый поединок за 3 года. До Пола легендарный боксер дрался с именитым Ройем Джонсом. Тогда встреча завершилась ничьей.

Джейк Пол после победы над Майком Тайсоном бросил вызов абсолютному чемпиону мира по боксу во втором среднем весе Саулю Альваресу, предложив ему подраться в рамках категории до 90 кг.