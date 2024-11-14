ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНичего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года
    Все новости спорта

    Оливейра: Однажды я победил Чендлера и собираюсь сделать это вновь

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер
    Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра считает, что реванш с Майклом Чендлером в это воскресенье может закончиться также, как первый бой.

    Чарльз Оливейра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чарльз Оливейра

    «План всегда один — становиться лучше. Мы возвращаемся в зал, чтобы совершенствоваться. Ты работаешь над тем, что тебе нужно. Я проиграл Джиму Миллеру, но вернулся, а потом вышел и победил его. Майкл Чендлер? Я знаю, что победил его. Но я всегда становлюсь лучше. Он хочет стать чемпионом в первый раз. Я хочу снова стать чемпионом. У чемпиона в легком весе есть имя — мы это знаем. Я однажды победил Майкла Чендлера. Я собираюсь снова победить его»

    Первый бой Чендлера и Оливейры проходил весной 2021 года. Тогда Чарльз выиграл нокаутом во втором раунде и взял вакантный пояс в легком весе UFC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли Казахстан очки у Австрии?
  • Казахстан — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Медведев шокирует Синнера?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • У Израиля нет ни единого шанса набрать очки в предстоящем матче
  • Франция — Израиль. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Франция — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Греция — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры