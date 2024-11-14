Оливейра: Однажды я победил Чендлера и собираюсь сделать это вновь

Бывший чемпион UFC в легком весе считает , что реванш св это воскресенье может закончиться также, как первый бой.

«План всегда один — становиться лучше. Мы возвращаемся в зал, чтобы совершенствоваться. Ты работаешь над тем, что тебе нужно. Я проиграл Джиму Миллеру, но вернулся, а потом вышел и победил его. Майкл Чендлер? Я знаю, что победил его. Но я всегда становлюсь лучше. Он хочет стать чемпионом в первый раз. Я хочу снова стать чемпионом. У чемпиона в легком весе есть имя — мы это знаем. Я однажды победил Майкла Чендлера. Я собираюсь снова победить его»

Первый бой Чендлера и Оливейры проходил весной 2021 года. Тогда Чарльз выиграл нокаутом во втором раунде и взял вакантный пояс в легком весе UFC.