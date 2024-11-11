Миочич: Я хотел третьего боя с Нганну, но он ушел из UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе высказался о трилогии с другим экс-обладателем титула, ныне выступающим в организации PFL.

«Я пытался добиться третьего боя с Нганну. Потом он ушел из UFC, и, к сожалению, этого не произошло. Послушайте, я боец. Я не работаю на UFC внутренне и не занимаюсь подбором партнеров. Это то, что они хотели сделать, и это то, что они сделали. Я был расстроен, потому что хотел подраться с Фрэнсисом еще раз. Но в то же время он делает лучше для себя и своей семьи. Я не злюсь на него. У него все хорошо»

Нганну и Миочич дважды дрались друг с другом 2018-м и 2021-м. В первом поединке Стипе победил единогласным решением судей. В ответном противостоянии Нганну нокаутировал Миочича, забрав у него пояс.