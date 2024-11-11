ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября
  • 15:08
    • Родриго больше не сыграет за «Реал» в этом году
  • 14:17
    • Дзюба: Хочу попробовать себя в роли тренера
  • 12:44
    • В КХЛ назвали лучших игроков прошедшей недели
  • 09:35
    • Cоболенко закончила сезон на первом месте в рейтинге WTA
    Все новости спорта

    Миочич: Я хотел третьего боя с Нганну, но он ушел из UFC

    Бои ММА UFC PFL Франсис Нганну
    Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич высказался о трилогии с другим экс-обладателем титула Фрэнсисом Нганну, ныне выступающим в организации PFL.

    Фрэнсис Нганну
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнсис Нганну

    «Я пытался добиться третьего боя с Нганну. Потом он ушел из UFC, и, к сожалению, этого не произошло. Послушайте, я боец. Я не работаю на UFC внутренне и не занимаюсь подбором партнеров. Это то, что они хотели сделать, и это то, что они сделали. Я был расстроен, потому что хотел подраться с Фрэнсисом еще раз. Но в то же время он делает лучше для себя и своей семьи. Я не злюсь на него. У него все хорошо»

    Нганну и Миочич дважды дрались друг с другом 2018-м и 2021-м. В первом поединке Стипе победил единогласным решением судей. В ответном противостоянии Нганну нокаутировал Миочича, забрав у него пояс.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА прервет затянувшуюся серию провалов
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Выезд в Нижнекамск «Барыс» реализует успешно
  • «Нефтехимик» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Рублев снова проиграет Звереву?
  • Зверев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.77
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Коритиба — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алькарас — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры