ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей
    Все новости спорта

    Малик Скотт: Рамирес обязательно станет абсолютным чемпионом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер Хильберто Рамирес
    Малик Скотт, тренер экс-обладателя титула WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера, не сомневается, что Хильберто Рамирес станет абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе.

    Хильберто Рамирес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хильберто Рамирес

    «Хильберто — крупный, сильный левша, который встречался с более серьезными соперниками, чем Биллам-Смит. Он мощный панчер, бьющий по корпусу, с отличными углами атаки и невероятным боксерским мышлением. Того же Биллама-Смита можно назвать одноруким бойцом. У него хороший тренер, но я думаю, что во второй половине боя верх возьмет Рамирес. У него в углу ринга команда мечты. Я считаю, что он станет абсолютным чемпионом, а его единственным реальным соперником будет Джей Опетая»

    Хильберто Рамирес действующий чемпион мира по боксу по версии WBA в первом тяжелом весе. Мексиканец на профессиональном ринге одержал 46 побед и потерпел только одно поражение.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» продлить свою победную серию?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Локомотив» справится с давлением «Ак Барса»
  • «Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Хачанов наконец-то выиграет у Димитрова?
  • Димитров — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Димитров — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры