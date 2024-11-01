Малик Скотт: Рамирес обязательно станет абсолютным чемпионом

, тренер экс-обладателя титула WBC в тяжелом весе не сомневается , чтостанет абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе.

«Хильберто — крупный, сильный левша, который встречался с более серьезными соперниками, чем Биллам-Смит. Он мощный панчер, бьющий по корпусу, с отличными углами атаки и невероятным боксерским мышлением. Того же Биллама-Смита можно назвать одноруким бойцом. У него хороший тренер, но я думаю, что во второй половине боя верх возьмет Рамирес. У него в углу ринга команда мечты. Я считаю, что он станет абсолютным чемпионом, а его единственным реальным соперником будет Джей Опетая»

Хильберто Рамирес действующий чемпион мира по боксу по версии WBA в первом тяжелом весе. Мексиканец на профессиональном ринге одержал 46 побед и потерпел только одно поражение.