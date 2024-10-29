Стерлинг: У меня отличный стиль, чтобы нейтрализовать Топурию

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе уверен в победе в бою против, действующего обладателя титула в категории до 66 кг, куда недавно поднялся «Алджо».

«Я не буду стоять в одном ряду с этим парнем. Я бы никогда не стал стоять и драться с этим парнем. Я думаю, что у меня отличный стиль, чтобы нейтрализовать атакующие действия Топурии. Большинство этих парней бьют вместе с ним. Я так не делаю. Я выжидаю, когда он сделает что-то, а потом превращаю бой в борьбу. К счастью, мне не придется беспокоиться об этом в ближайшее время. У меня впереди еще один серьезный соперник, а потом мы посмотрим»

Алджамейн Стерлинг в следующем бою подерется с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым. Их встреча пройдет на UFC 310, который состоится 7 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.