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    Миллер о реванше Дюбуа и Джошуа: Произойдет тоже самое

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Рейтинговый боксер-тяжеловес Джаррелл Миллер уверен, что Энтони Джошуа вновь будет нокаутирован Даниэлем Дюбуа в реванше.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Произойдет тоже самое. "Эй-Джей" по-прежнему тот парень, которого можно вырубить. Я думаю, что реванш с Дюбуа положит конец его карьере. Но Джошуа приносит большие деньги — промоутеры будут доить его, пока не останется молока. Надеюсь, мы с ним сможем подраться до того, как он уйдет на пенсию. Дюбуа перехитрил его. Он не думал, что Дюбуа настолько быстр. Я уже всем даю рецепт, как победить "Эй-Джея" — у него нет ни подбородка, ни сердца. Если дать ему по лицо, он уснет»

    Энтони Джошуа сенсационно проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде в ночь с 22 на 23 сентября в битве за титул чемпиона мира по боксу по версии IBF в тяжелом весе.

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