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    Кроуфорд вошел в число желаемых соперников Тима Цзю на 2025 год

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю Джермалл Чарло Эррол Спенс Теренс Кроуфорд
    Первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу в двух дивизионах Теренс Кроуфорд стал одним из желаемых соперников Тима Цзю на 2025 год, о чем австралиец поделился с BoxingScene.

    Теренс Кроуфорд (слева)
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    Теренс Кроуфорд (слева)

    «Прямо сейчас идеальным вариантом на 2025 год были бы бои с Теренсом Кроуфордом, Эрролом Спенсом и Джермеллом Чарло. Но акции людей растут и падают каждый месяц, и динамика меняется с появлением новых победителей и проигравших. Что касается Ортиса, мы с Верджилом оба молоды, так что нет смысла торопиться с боем прямо сейчас. У нас еще много времени впереди. Я доволен своим положением. Что мне нужно делать? На данном этапе все хорошо. Если будут большие бои, мы начнем говорить и рассматривать их»

    Тим Цзю бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO. Кроуфорду сейчас принадлежит титул WBA в этом дивизионе.

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