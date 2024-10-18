Кроуфорд вошел в число желаемых соперников Тима Цзю на 2025 год

Первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу в двух дивизионахстал одним из желаемых соперниковна 2025 год, о чем австралиец поделился с

«Прямо сейчас идеальным вариантом на 2025 год были бы бои с Теренсом Кроуфордом, Эрролом Спенсом и Джермеллом Чарло. Но акции людей растут и падают каждый месяц, и динамика меняется с появлением новых победителей и проигравших. Что касается Ортиса, мы с Верджилом оба молоды, так что нет смысла торопиться с боем прямо сейчас. У нас еще много времени впереди. Я доволен своим положением. Что мне нужно делать? На данном этапе все хорошо. Если будут большие бои, мы начнем говорить и рассматривать их»

Тим Цзю бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO. Кроуфорду сейчас принадлежит титул WBA в этом дивизионе.