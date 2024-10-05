Ренато Мойкано заинтересован в поединке с Джастином Гейджи

Топовый боец легкого дивизиона UFC назвал бывшего временного чемпиона категорииодним из желаемых соперников в промоушене.

«Чтобы получить титульный бой, вам нужны громкие имена, такие как Гейджи, или кто-то, кто боролся за титул. Сейчас мне просто нужно продолжать побеждать. Неважно, с кем я подерусь далее. Это может быть Пэдди Пимблетт. Это может быть Дэн Хукер. Это может быть Джастин Гейджи. Это не имеет значения. Ещё одна победа, две победы — и я должен буду драться за титул, потому что теперь люди начинают меня узнавать»

Мойкано располагается на 11-й строчке в рейтинге легкого дивизиона UFC. Гейджи на данный момент идет четвертым. В последнем бою «Хайлайт» проиграл нокаутом Максу Холлоуэю.