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    Гарбрандт может покинуть UFC после боя с Майлзом Джонсом

    Бои ММА UFC Дейвесон Фигередо
    Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт рассказал, почему может покинуть промоушен после очередного поединка против Майлза Джонса.

    Коди Гарбрандт
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    Коди Гарбрандт

    «Я все еще переживаю некоторые моменты насчет продления контракта с UFC. Это мой последний бой по контракту, поэтому я должен встретиться с представителями лиги и посмотреть, что мы сможем придумать. Я бы с удовольствием переподписал контракт. Я люблю UFC и смешанные единоборства. Очевидно, что UFC — это премьер-лига для боев, лучшее место. Но, знаете, деньги решают все»

    Коди Гарбрандт свой предыдущий поединок проиграл удушающим приемом во втором раунде Дейвисону Фигередо. Его бой против Майлза Джонса состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

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