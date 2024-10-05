Гарбрандт может покинуть UFC после боя с Майлзом Джонсом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе рассказал , почему может покинуть промоушен после очередного поединка против

«Я все еще переживаю некоторые моменты насчет продления контракта с UFC. Это мой последний бой по контракту, поэтому я должен встретиться с представителями лиги и посмотреть, что мы сможем придумать. Я бы с удовольствием переподписал контракт. Я люблю UFC и смешанные единоборства. Очевидно, что UFC — это премьер-лига для боев, лучшее место. Но, знаете, деньги решают все»

Коди Гарбрандт свой предыдущий поединок проиграл удушающим приемом во втором раунде Дейвисону Фигередо. Его бой против Майлза Джонса состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.