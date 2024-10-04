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    Тренер Дю Плесси: Уиттакер побьет Чимаева и подерется с Дрикусом

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Исраэль Адесанья Шон Стрикланд Пауло Коста
    Морн Виссер, тренер чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси, уверен в победе Роберта Уиттакера в поединке с Хамзатом Чимаевым.

    Дрикус Дю Плесси
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    Дрикус Дю Плесси

    «На самом деле, вчера у меня был разговор с Дрикусом. Я сказал ему: на данном этапе точно можно сказать только одно, и это то, что мы должны быть готовы к бою в Сиднее в феврале. Мое мнение таково, что Шон Стрикленд переоценивает возможность реванша. У него была только одна победа после Дрикуса против Косты. У Уиттакера их было 2, и я думаю, что будет третья. Мое честное мнение таково, что следующим на очереди у нас будет Уиттакер в Сиднее в феврале. Я думаю, что он побьет Хамзата и получит титульный шанс»

    Дрикус Дю Плесси в предыдущем поединке выиграл сабмишном у Исраэля Адесаньи, проведя первую защиту титула. Уиттакер идет на серии из двух побед кряду над Костой и Алискеровым.

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