Тренер Дю Плесси: Уиттакер побьет Чимаева и подерется с Дрикусом

, тренер чемпиона UFC в среднем весе уверен в победев поединке с

«На самом деле, вчера у меня был разговор с Дрикусом. Я сказал ему: на данном этапе точно можно сказать только одно, и это то, что мы должны быть готовы к бою в Сиднее в феврале. Мое мнение таково, что Шон Стрикленд переоценивает возможность реванша. У него была только одна победа после Дрикуса против Косты. У Уиттакера их было 2, и я думаю, что будет третья. Мое честное мнение таково, что следующим на очереди у нас будет Уиттакер в Сиднее в феврале. Я думаю, что он побьет Хамзата и получит титульный шанс»

Дрикус Дю Плесси в предыдущем поединке выиграл сабмишном у Исраэля Адесаньи, проведя первую защиту титула. Уиттакер идет на серии из двух побед кряду над Костой и Алискеровым.