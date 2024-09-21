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    Сэндхаген: Фигередо отказался драться со мной, он ищет бои попроще

    Бои ММА UFC Дейвесон Фигередо Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли
    Топовый боец легчайшей весовой категории UFC Кори Сэндхаген заявил, что Дейвисон Фигередо боится драться с ним и ищет легких поединков.

    Дейвисон Фигередо (слева)
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    Дейвисон Фигередо (слева)

    «Фигередо отказался от боя против меня в сентябре, и это своего рода удар, потому что я думал, что Дейвисон хочет большего от этой жизни. На самом деле, мне немного обидно, что он не хочет драться со мной и в декабре, но, возможно, он просто хочет более легких боев. Я не знаю, каков план этого парня. Я надеюсь, что фанаты в конечном итоге смогут посмотреть мой бой с О'Мэлли. Но я не собираюсь ждать Шона до следующего лета. Ни за что. Мне нравится драться»

    Фигередо занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего веса и идет на серии из трех побед кряду. Ранее Дейвисон заявил о желании подраться за титул с Мерабом Двалишвили.

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