Сэндхаген: Фигередо отказался драться со мной, он ищет бои попроще

Топовый боец легчайшей весовой категории UFC заявил , чтобоится драться с ним и ищет легких поединков.

«Фигередо отказался от боя против меня в сентябре, и это своего рода удар, потому что я думал, что Дейвисон хочет большего от этой жизни. На самом деле, мне немного обидно, что он не хочет драться со мной и в декабре, но, возможно, он просто хочет более легких боев. Я не знаю, каков план этого парня. Я надеюсь, что фанаты в конечном итоге смогут посмотреть мой бой с О'Мэлли. Но я не собираюсь ждать Шона до следующего лета. Ни за что. Мне нравится драться»

Фигередо занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего веса и идет на серии из трех побед кряду. Ранее Дейвисон заявил о желании подраться за титул с Мерабом Двалишвили.