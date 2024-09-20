Белал Мухаммад не уверен, что будет трилогия с Леоном Эдвардсом

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе объяснил , почему вероятность третьего боя сминимальна.

«Все дело в менталитете. Мы часто видели это с непобежденными парнями, когда они проигрывают один раз, многие парни не знают, как смириться с поражением. Леон не проигрывал восемь лет, и у него была такая длинная серия. Физически, да, у него есть все атрибуты, навыки, чтобы вернуться в титульную гонку.

Он может выйти на бой и одержать одну победу, и, если это будет крупная победа, есть вероятность, что он сможет вернуть свое имя в историю. Но что касается нашего боя — это была твоя родная земля, толпа была там ради тебя. Бой был создан специально для тебя. Ты должен был пройти сквозь меня. Ты сказал, что это будет легко и ты пройдешь через меня. Вся эта история меня смущает»

Напомним, что Белал Мухаммад победил Леона Эдвардса в реванше единогласным решением судей на турнире UFC 304 в Манчестере и стал новым чемпионом лиги в полусреднем весе. Их первый бой был признан несостоявшимся.