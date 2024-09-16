«Канело» проигнорировал вызов Теренса Кроуфорда на поединок

Обладатель трех чемпионских поясов по боксу во втором среднем весе намекнул , что не будет драться против, проигнорировав его вызов.

«Бой с Теренсом Кроуфордом? Без комментариев. Сейчас я очень счастлив, я чувствую себя хорошо. Я сделал то, что должен был сделать: я выиграл бой у Берланги и доволен. Это была веселая ночь, как и другая ночь с моим участием на ринге. Я люблю бокс. Вы могли видеть это сегодня вечером. Берланга дрался не так, как раньше. Он немного больше защищался. Вот почему случилось то, что произошло, но я сделал то, что мне было нужно, чтобы выиграть бой»

Сауль Альварес 15 сентября одолел Эдгара Берлангу единогласным решением судей и в пятый раз кряду защитил свои пояса. Следующим оппонентом «Канело» хочет видеть победителя пары Бивол-Бетербиев.