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    «Канело» проигнорировал вызов Теренса Кроуфорда на поединок

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Сборная России Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
    Обладатель трех чемпионских поясов по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес намекнул, что не будет драться против Теренса Кроуфорда, проигнорировав его вызов.

    Сауль «Канело» Альварес
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    Сауль «Канело» Альварес

    «Бой с Теренсом Кроуфордом? Без комментариев. Сейчас я очень счастлив, я чувствую себя хорошо. Я сделал то, что должен был сделать: я выиграл бой у Берланги и доволен. Это была веселая ночь, как и другая ночь с моим участием на ринге. Я люблю бокс. Вы могли видеть это сегодня вечером. Берланга дрался не так, как раньше. Он немного больше защищался. Вот почему случилось то, что произошло, но я сделал то, что мне было нужно, чтобы выиграть бой»

    Сауль Альварес 15 сентября одолел Эдгара Берлангу единогласным решением судей и в пятый раз кряду защитил свои пояса. Следующим оппонентом «Канело» хочет видеть победителя пары Бивол-Бетербиев.

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