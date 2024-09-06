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    Биспинг раскритиковал Перейру за решение вернуться в средний вес

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Майкл Биспинг
    Комментатор ММА Майкл Биспинг объяснил, почему он против боя Алекса Перейры и Дрикуса Дю Плесси за титул UFC в среднем весе.

    Майкл Биспинг
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    Майкл Биспинг

    «Мне это не нравится. Потому что у Алекса уже есть соперник. Он скоро подерется с Халилом Раунтри. Вы не можете игнорировать этого парня. Он убийца кикбоксеров. Он действительно такой. Подумайте вот о чем: он победил Гекхана Саки, очень хорошего кикбоксера, пришедшего в ММА. Дастина Джейкоби, очень хорошего кикбоксера из Glory, пришедшего в ММА. Мог бы он сделать то же самое с Алексом Перейрой? Я не знаю. Это сложный вопрос, но вот что я вам скажу: не стоит недооценивать этого человека»

    Перейра и Раунтри подерутся за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе на UFC 307. Накануне Алекс заявил, что хотел бы вернуться в средний дивизион и провести бой против Дрикуса Дю Плесси.

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