Богачук является одним из возможных соперников Энниса

Бывший обладатель временного пояса WBC в первом среднем весеявляется одним из потенциальных соперников для

Американец сейчас чемпион мира по боксу в полусреднем дивизионе по версии IBF. В последнем поединке он победил нокаутом в пятом раунде Давида Аванесяна.

Эннис находится в поиске нового соперника. Ранее сообщалось, что он может подраться против Карена Чухаджяна в ответном поединке. Если этого боя не состоится, то есть возможность встретиться в ринге с Богачуком в первом среднем весе.

Украинец накануне проиграл единогласным решением судей Вирджилу Ортису и лишился временного титула. Эннис еще никому не уступал в карьере. В его активе 32 победы в 32-х боях.