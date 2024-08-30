Бен Аскрен: Камару Усман сейчас вне титульной гонки в UFC

Бывший боец ММА, экс-чемпион ONE в весовой категории до 77,1 кг, считает , чтоне вернет себе пояс UFC в полусреднем весе.

«У Усмана громкое имя, он бывший чемпион, один из самых доминирующих чемпионов в полусреднем весе. Но его бой с Чимаевым — это шаг назад. Теперь Камару потенциально рассматривает бой против Шавката. Думаю, Рахмонов в будущем прославится, но пока он не слишком велик. Что касается Усмана, я бы сказал, что он, скорее всего, сейчас вне титульной гонки в UFC. Он мне не нравится, как претендент. Как бы то ни было, я считаю, что мое суждение верно. Усман старше 35-ти, а его конкуренты моложе и выше ростом»

Усман занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. У Камару серия из трех поражений подряд. В последнем поединке он уступил по очкам Хамзату Чимаеву.