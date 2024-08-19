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    Адесанья стал самым высокооплачиваемым бойцом турнира UFC 305

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Тай Туиваса
    На прошедшем турнире UFC 305 экс-чемпион среднего дивизиона, ныне второй номер рейтинга, Исраэль Адесанья заработал 2,5 млн долларов, став самым высокооплачиваемым участником ивента.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    Его соперник обладатель титула Дрикус Дю Плесси, выигравший в четвертом раунде удушающим приемом, получил 1,94 млн долларов.

    Топовый боец наилегчайшего веса Кай Кара-Франс за победу нокаутом над Стивом Эрцегом, бывшим претендентом на титул, заработал 961 тысячу долларов.

    Новозеландский легковес Дэн Хукер, одолевший Матеуша Гамрота раздельным решением, заработал 521 тысячу.

    Закрыл пятерку самых высокооплачиваемых бойцов турнира тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк. Суринамец за победу над Тайем Туивасой получил гонорар в 365 тысяч долларов.

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