Усман о Мухаммаде: Он всего лишь плохая моя копия

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе назвал нового обладателя титула в их категориисвоей плохой копией.

«Белал некотором роде плохая версия меня самого. Все, что он делает, я делаю лучше. Он такой: о, я сделал то, что ты не смог сделать, я победил Леона Эдвардса. Я одержал победу над Леоном Эдвардсом. Во втором бою я доминировал над Леоном Эдвардсом, пока не ударила молния, и он не нанес тот удар ногой. Когда ты становишься новым чемпионом, это ударяет тебе в голову. Это как выпить свою первую кружку пива. Ни с того ни с сего ты со всеми так безрассудно разговариваешь»

Камару Усман занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Сейчас у «нигерийского кошмара» серия из трех поражений подряд. В последнем бою он уступил решением большинства Хамзату Чимаеву.