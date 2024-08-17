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    Усман о Мухаммаде: Он всего лишь плохая моя копия

    Бои ММА UFC Камару Усман Леон Эдвардс Хамзат Чимаев
    Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман назвал нового обладателя титула в их категории Белала Мухаммада своей плохой копией.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Белал некотором роде плохая версия меня самого. Все, что он делает, я делаю лучше. Он такой: о, я сделал то, что ты не смог сделать, я победил Леона Эдвардса. Я одержал победу над Леоном Эдвардсом. Во втором бою я доминировал над Леоном Эдвардсом, пока не ударила молния, и он не нанес тот удар ногой. Когда ты становишься новым чемпионом, это ударяет тебе в голову. Это как выпить свою первую кружку пива. Ни с того ни с сего ты со всеми так безрассудно разговариваешь»

    Камару Усман занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Сейчас у «нигерийского кошмара» серия из трех поражений подряд. В последнем бою он уступил решением большинства Хамзату Чимаеву.

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