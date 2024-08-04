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    Мухаммад Мокаев заявил о готовности драться в UFC бесплатно

    Бои ММА UFC Мухаммад Мокаев Дана Уайт 
    Непобежденный британский боец ММА родом из Дагестана Мухаммад Мокаев заявил о готовности провести свой следующий поединок в UFC бесплатно.

    Мухаммад Мокаев
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    Мухаммад Мокаев

    В своем предыдущем противостоянии он одолел единогласным решением судей Манеля Капа в рамках наилегчайшего дивизиона на 304-м номерном турнире в Манчестере.

    Для Мухаммада это был последний поединок по контракту с UFC, после чего в организации заявили, что не будут продлевать с ним соглашение из-за его переговоров с PFL.

    Мокаев и его команда продолжают вести переговоры с Даной Уайтом и Хантером Кэмбеллом, главным промоутером лиги, о продолжении сотрудничества. Мухаммад согласен на любые условия, лишь бы остаться в UFC.

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