Райан Гарсия хочет подраться с Макгрегором и О’Мэлли на голых кулаках

Бывший претендент на титулы чемпиона мира по боксу в легком и первом полусреднем дивизионах готов провести бои св BKFC на голых кулаках.

«Я бы подрался с этим парнем… Как его зовут? Шон О'Мэлли? Также подрался бы и Конором Макгрегором в BKFC на голых кулаках. Я знаю, как бороться, я знаю, как делать много вещей, о которых люди не знают. Так что да, я бы сделал это.

Я бы нокаутировал Шона О'Мэлли даже в ММА и снес бы с его головы радужные волосы. Что касается бокса, я бы с удовольствием подрался с Мэнни Пакьяо в реальном бою, 12 раундов. Я бы вообще не стал устраивать показательных боев. Я бы хотел провести настоящий поединок с ним: старый лев против молодого льва»

Гарсия последний поединок на ринге выиграл по очкам у Девина Хэйни в битве за титул WBC в первом полусреднем весе, но был отстранен на год из-за провального допинг-теста.