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    Райан Гарсия хочет подраться с Макгрегором и О’Мэлли на голых кулаках

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Мэнни Пакьяо ММА UFC Конор Макгрегор Шон О'Мэлли Девин Хэйни Райан Гарсия
    Бывший претендент на титулы чемпиона мира по боксу в легком и первом полусреднем дивизионах Райан Гарсия готов провести бои с Конором Макгрегором и Шоном О’Мэлли в BKFC на голых кулаках.

    Райан Гарсия (слева)
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    Райан Гарсия (слева)

    «Я бы подрался с этим парнем… Как его зовут? Шон О'Мэлли? Также подрался бы и Конором Макгрегором в BKFC на голых кулаках. Я знаю, как бороться, я знаю, как делать много вещей, о которых люди не знают. Так что да, я бы сделал это.

    Я бы нокаутировал Шона О'Мэлли даже в ММА и снес бы с его головы радужные волосы. Что касается бокса, я бы с удовольствием подрался с Мэнни Пакьяо в реальном бою, 12 раундов. Я бы вообще не стал устраивать показательных боев. Я бы хотел провести настоящий поединок с ним: старый лев против молодого льва»

    Гарсия последний поединок на ринге выиграл по очкам у Девина Хэйни в битве за титул WBC в первом полусреднем весе, но был отстранен на год из-за провального допинг-теста.

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