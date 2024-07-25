Кроуфорд: Бой с «Канело» гораздо важнее для наследия, чем поединок с Эннисом

Первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях рассказал , почему не хочет драться против

«Я смотрю на бой, который имеет наибольший смысл, и это не битва с Эннисом. "Канело" будет значить гораздо больше для моего наследия и для моего банковского счета, — потому что в конце дня, когда с боксом будет покончено, что у нас останется? Я хочу оставить наследие, о котором люди будут говорить веками. И не только это. Я также хочу иметь банковский счет, которого хватит надолго»

Кроуфорд свой последний бой проводил против Эррола Спенса в полусреднем весе и выиграл у него нокаутом.

Ради поединка с «Канело» Теренс готов подняться на 3 категории выше и драться с Альваресом на его территории во втором среднем дивизионе.