Брендан Аллен объяснил свой отказ от поединка с Нассурдином Имавовым

Седьмой номер рейтинга среднего дивизиона UFC назвал причину отказа от поединка противв Париже в сентябре.

«Это для всех, кто спрашивает меня, в чем дело, и когда я буду драться. Две недели назад в Париже говорили об Имавове. Я сказал: да. Я сказал, что хочу участвовать в главном событии, потому что я провел 3 мэйн-ивента подряд и выиграл все 3. Я отправляюсь на вражескую территорию, так что, если мы собираемся рисковать, со сделаем это с максимальной выгодой. Главное событие вечера это то, что мне нужно. Но далее мы видим, что турнир в Париже возглавят Бенуа Сен-Дени и Ренато Мойкано»

Нассурдин Имавов занимает четвертую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. Ранее он одолел техническим нокаутом бывшего претендента на титул Джареда Каноннира.