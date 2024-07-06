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    Стивенсон о поединке с Дэвисом: Это будет величайший бой в истории бокса

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон
    Шакур Стивенсон, чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC, считает свой потенциальный бой с Джервонтой Дэвисом крупнейшим поединком в истории.

    Джервонта Дэвис (справа)
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    Джервонта Дэвис (справа)

    «Мы все знаем, что наш с "Танком" поединок будет величайшим боем в истории бокса. Любой промоутер захочет принять участие в его организации. Я просто расслабляюсь и стараюсь не думать об этом. Я подумаю об этом, когда это произойдет. Уверен, что даже каждый бандит в Америке захочет посмотреть этот бой. Это будет потрясающий бой. Это самый крупный и лучший бой в боксе. Я знаю, что мое время придет. "Танку" Дэвису больше некуда деваться, кроме как драться со мной»

    7 июля Стивенсон проведет вторую защиту титула против Артема Арутюняна. Пока что Шакур не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере.

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